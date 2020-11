Franco Carrasco volvió al ruedo luego de una dura lesión

Y reiteró: "Fue una emoción muy grande, he pasado momentos muy duros con la lesión que me tocó sufrir. Hice con mis compañeros fútbol, después sumé 15 minutos ante Godoy cruz y con el Deportivo Maipú puede completar casi un tiempo y medio".

Respecto a como se sintió luego de la rotura de ligamentos comentó: "La verdad que me he sentido con confianza y sin dolores en la rodilla. Fue difícil todo este parate que he tenido, tuve el apoyo de mi familia y mis compañeros, todo se hizo más fácil. Recibí muchos mensajes de aliento y estoy agradecido a todos".

Carrasco, que debutó en la Copa Argentina 2019 ante River Plate, tiene la ilusión de volver a ganarse un lugar en el equipo que conduce Diego Pozo.

"La verdad que tengo muchas ganas de jugar un partido oficial, soy realista que me falta ritmo. Todavía faltan varias semanas de entrenamientos para el reinicio de la competencia y seguimos trabajando para seguir mejorando", cerró.