El futbolista de 21 años -lo hizo debutar el ex entrenador leproso Luciano Theiler ante Belgrano de Córdoba y además jugó ante Estudiantes de Buenos Aires y Barracas Central- habló con Ovación y contó cómo fue su situación.

"Marcelo Straccia me había comunicado que no me iba a tener en cuenta, hace unos días me llamó y me dijo que me iban a dar la posibilidad de seguir jugando en el club. Me dio mucha felicidad la noticia porque no me quería ir de Independiente Rivadavia por lo que quiero al club", contó Abrego.

Y agregó: "El objetivo que tengo es poder ganarme un lugar en el equipo, para eso entrenamos todos los días. Los trabajos de pretemporada son bien picantes, ya hemos podido hacer algo de fútbol, que es lo que nos gusta a los jugadores".

Franco Abrego horizontal una.jpg

Cuando habla del equipo azul se emociona. "La Lepra es todo para mí, es el club que me formó, el que me dio la chance de convertirme en un jugador profesional. Es el equipo donde me crie", dijo.

El zaguero central también se refirió al armando del plantel: "Se armó un equipo muy competitivo, en los entrenamientos todos demuestran que quieren ganarse un lugar. En la defensa hay jugadores experimentados como Paolo Impini, que es un jugador que venía siguiendo cuando jugaba en Estudiantes de Buenos Aires. Ahora que somos compañeros tengo la posibilidad de aprender muchas cosas de él".

Abrego estuvo en Godoy Cruz en el 2018 (jugó en la Reserva ) y contó su experiencia. "No fue raro, me trataron bien sabiendo que venía de Independiente Rivadavia. Aprendí bastante en Godoy Cruz y compartí grandes momentos con buenos jugadores", afirmó.

Su experiencia en Chile

El zaguero central también jugó en el Cobresal de Chile. "Fue una etapa positiva, me fui con 18 años y eso me ayudó a madurar. Fue una experiencia diferente y el juego es distinto, es más táctico", culminó.