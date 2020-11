Fernando Porretta: "Estoy expectante por ver al equipo"

En diálogo con Ovación 90 (Nihuil), el mandamás blanquinegro aseguró no estas ansioso pero sí expectante por ver al equipo por los puntos. Gimnasia ha mostrado un buen nivel en los encuentros amistosos y está invicto, ahora tendrá un último ensayo de preparación ante FADEP el próximo sábado.

"Ansioso no, sí estoy expectante por ver al equipo jugar por los puntos. Hemos hecho un buen trabajo con el cuerpo técnico y con muchos chicos de la casa" contó Porretta.

Y agregó: "Hicimos una pretemporada importante con 15 días en Potrerillos para unir al equipo, algo que no sé si muchos lo han podido hacer. Les inculcamos que queremos el ascenso, que el club necesita el ascenso por más que sean jóvenes, es el momento. Lo de Tomás Marchiori fue un ejemplo para que los chicos vean lo importante que son y que el club les va a dar salida llegado el momento".

Sobre el armado del plantel que cuenta con muchos futbolistas del club continúo diciendo: "Hemos subido muchos chicos, tenemos un plantel muy joven con gente del club y con cuatro futbolistas de experiencia sumado a (Diego) Mondino que tiene experiencia y es joven. Es lo que hemos armado para este torneo".

Sobre el formato del torneo y del largo silencio que mantuvo cuando la pandemia recién comenzaba y poco se sabía del futuro del fútbol explicó: "No soy de opinar y la verdad que quiero jugar los partidos, nos tocó esto y hay que disputarlos con gente o sin gente".

"No opino mucho, habían muchos formatos. No quise hablar antes para no confundir porque nosotros estábamos en una posición linda con un partido menos y no quería opinar. Muchos hinchas nos señalaban diciendo que no nos movíamos, pero la verdad que trate con paciencia esperar el formato. Sí hicimos presentaciones varios clubes y después AFA se decidió por este torneo, tratando de dejar contentos a todos. La diferencia que los de abajo van a tener una posibilidad, y antes el que estaba último no las tenía", sentenció.

Por último, aseguró que el actual plantel con jugadores de experiencia como Renzo Vera, Marcos Gelabert, Cristian Llama y Ramón Lentini (se le va a extender el vínculo por tres años más) son la base para los próximo años.

"Esta es la base para el ascenso, ya sea ahora, el año que viene o el otro", cerró Porretta.