Fernando Cortés y su entusiasmo por los días de pretemporada

"Al principio se siente un poco la inactividad de tanto tiempo sin entrenar, yo venía trabajando por mi cuenta y no me costó mucho la adaptación. Ahora estamos trabajando más con la pelota nos vamos sintiendo cada día mejor", manifestó el jugador blanquinegro.

Sobre el amistoso que su equipo jugará ante Godoy Cruz, encuentro programado para el 3 de octubre, comentó: "Es un lindo desafío siempre jugar contra un equipo de Primera División. Nos servirá para saber también donde estamos parados".

Fernando Cortés horizontal una.jpg

"Nos sirve mucho tener minutos de fútbol para ir agarrando el ritmo que pretendemos. Si bien es un amistoso, va a tener dinámica y nos sirve mucho en la preparación para cuando arranque el torneo y para lo que pretende el cuerpo técnico", agregó.

Respecto a su objetivo personal expresó: "Estoy enfocado en mejorar mi rendimiento y poder tener la continuidad que siempre busco. Este año no pude sumar minutos de fútbol".

El Chiche se exige mucho cuando juega los partidos y reconoció ser muy autocrítico en el fútbol: "A veces ganábamos y yo sentía que podía dar un poco más o que había tomado malas decisiones. Me venía muy caliente a mi casa, me conocen y no me dicen nada".

Sus modelos de jugadores

"Soy de mirar a muchos jugadores por los movimientos que hacen y las demarcaciones que hacen. Lo miro mucho a Rafael Borre, Julián Álvarez. Mucho tiempo lo mire a Sebastián Driussi por la forma que se movía en la cancha".

Cortés habló del buen nivel que han mostrado los equipos en la Copa Libertadores: "La verdad que volvieron a jugar después de mucho tiempo y no se notó la inactividad de tantos meses sin jugar. El jugador argentino siente mucha pasión por este deporte".