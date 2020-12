Fernando Cortés le hizo un gol muy especial a Riestra

Cortes horizontal.jpg

Después añadió: "En lo primero que pensé fue en lo que he trabajado en la cuarentena. Todo lo que he venido pasando con problemas personales. Antes de los partidos me llegan muchos mensajes de aliento para que tenga un buen partido. Siempre tengo el apoyo de la familia. Después del partido recibí muchas felicitaciones en las redes sociales".

El jugador mostró su emoción por el triunfo y aseguró: "Estamos contentos por la victoria y sabíamos que teníamos que ganar como sea, después de la derrota ante Sarmiento de Junín, que nos dolió mucho. Seguimos en la pelea por el ascenso".

El talentoso jugador habló del compromiso ante Tigre, partido que se jugará este lunes a las 21.30 en el estadio Víctor Legrotaglie: "Hay que ganar esta nueva final, ya que todos los partidos son fundamentales. Hy que ganarlo para llegar con ilusión a la última fecha y poder pelear por el ascenso, que es nuestro objetivo".

Cortés, sobre la meta de subir de categoría, es cauto y subrayó: "Hay que ir paso a paso, nos quedan 4 finales y estamos muy metidos y comprometidos para lograr el objetivo".

Con respecto a su rendimiento personal, contó: "Siempre trato de crecer como jugador y mejorar en los errores. Soy un jugador joven que tiene que aprender mucho".