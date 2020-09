El jugador habló de todo con Ovación y volcó en sus palabras toda la sinceridad que lo caracteriza. Al hablar sobre su posible continuidad contó: "Mi idea es poder seguir jugando en este club y poder terminar mi carrera dentro de una cancha jugando. Me gustaría retirarme jugando con la camiseta de Huracán, es un club me dio mucho. Esta pandemia a muchos jugadores nos ha hecho pensar si seguimos o no jugando al fútbol. En mi caso quiero continuar jugando".

"El entrenador Martín Astudillo me llamó y me dijo que quiere que esté en su proyecto. Los dirigentes no se han comunicado conmigo. Con los directivos, como soy de la casa, en una charla se puede arreglar todo. Ya estoy acostumbrado en los años que llevó en Huracán de llegar a un acuerdo cuando falta poco para que arranquen las pretemporadas. Estamos a la espera del llamado", dijo el Loco Cámara.

Después agregó: "Creo que los directivos no tendrán problemas en decirme si quieren que siga o no en el proyecto de ellos. Los jugadores brindamos un servicio como jugadores de fútbol. En el caso que no siga en la institución tendré que salir a buscar club, mi idea es continuar jugando y eso lo tengo asumido".

Sobre los entrenamientos

Con respecto a la vuelta de los entrenamientos del Federal A admitió: "Se ve un poco de luz al final del túnel para poder volver a trabajar. El jugador del Federal A hace mucho tiempo que no cobra y se hace muy complicado. Luego tendremos que esperar el formato del torneo. Es algo que va dejar más tranquilo a los jugadores y a los clubes de qué torneo se va a jugar".

Su década en Huracán

Fernando Cámara se emociona cuando habla de los diez años que lleva en el Globo: "Soy un agradecido a Huracán Las Heras, me siento muy agradecido en estos diez años que llevo en el club. Tengo un cariño especial por los hinchas, tengo un amor muy grande por el club, hemos sido protagonistas en los torneos federales y siempre sumé desde el lugar que me tocó estar. A veces me tocó salir apoyando desde afuera y tratando siempre de ganarme un lugar".

El volante se ha caracterizado por sus locuras y por lo que hace dentro de la cancha. "Un hincha, por el temas de mis locuras, me dijo que era muy pasional jugando al fútbol y que me pasaba de rosca jugando".

"Soy un jugador muy pasional por Huracán y por el fútbol, adentro de la cancha me transformo, después digo que soy medio boludo. En mi casa soy un tipo tranquilo".

"Una de las locuras que más recuerdo fue en la final del 2014, fui a meter la cabeza cuando el arquero rival salió con los puños y me pusieron ocho puntos en el pómulo derecho y seguí jugando con una curita. Después del partido me cosieron la herida. He metido la pierna donde no la tengo que meter", recordó.