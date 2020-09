Federico Illanes dejará el corazón por la camiseta de Maipú

Illanes mostró su alegría por regresar a la Argentina para jugar en el Deportivo Maipú y en dialogo con Ovación manifestó estar muy contento.

"La verdad que estoy muy contento de volver a estar en mi país, estar con la familia es algo único, tenía muchas ganas de estar con mis afectos. Me siento muy feliz de poder incorporarme al Deportivo Maipú y estar en este proyecto que tiene el club. Es una buena oportunidad de trabajo para seguir mi carrera y este club me abrió las puertas. Vuelvo con mucha motivación y voy a dejar le corazón por esta camiseta. Como lo hice en todos los clubes que he jugado", expresó.

Y agregó: "Es una nueva experiencia y en la cancha voy a dar el máximo por el Deportivo Maipú que se fijó en mí. Estoy enfocado en el comienzo de los entrenamientos y ponerme a disposición del entrenador Luciano Theiler. Al jugador de fútbol siempre le seduce llegar a un club que tiene el objetivo de ascender".

Federico-Illanes-Deportivo-Maipu.jpg

"Esta categoría la conozco bastante, me ha tocado jugarla en Independiente de Neuquén y Juventud Unida de San Luis. Es un torneo muy difícil y parejo. Hay que ver que campeonato se jugará cuando se reinicie la competencia", comentó del Federal A.

Con respecto a su etapa en México, donde jugó en Veracruz y Cafetaleros de Chiapas, aseguró estar agradecido de la gran experiencia que vivió.

"Soy muy agradecido, la verdad que fue una experiencia muy linda la que viví. Tuve la posibilidad de tener roce con jugadores mundialistas, como Carlos Salcido. Compartí el plantel con él en Veracruz y aprendí mucho".

"Jugué con varios argentinos de mucha trayectoria. En Cafetaleros pude compartir el plantel con el Flaco Imperiale que ahora está en Independiente Rivadavia. He madurado y crecido como jugador", cerró.