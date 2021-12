Fabricio Illanes y su felicidad por jugar en el Deportivo Maipú

El mediocampista se refirió a sus primeros días de trabajo en el equipo de calle Vergara: "La verdad que me siento muy contento por esta puerta que me abrió el Deportivo Maipú. En estos primeros días he encontrado un lindo grupo, me han recibido muy bien. Venía con mucho ritmo en Peñarol de San Juan, jugando en el Federal A".

Con respecto al desafío de jugar en la Primera Nacional, con optimismo aseguró: "La verdad que lo tomo con mucho entusiasmo, no voy a desaprovechar esta posibilidad que se me ha presentado. Cuando me dijeron de venir a jugar al Deportivo Maipú, no dudé de esta chance que se me presentó. Espero dar lo mejor en el campeonato".

"Cuando terminó el torneo, tuve varias ofertas para seguir jugando en el Federal A. Surgió la chance del Deportivo Maipú y me siento muy feliz por este lindo desafío que se me presenta en mi carrera", reveló.

En el momento de describirse como jugador, opinó: "Soy un jugador que tengo mucho quite, marca, mucha dinámica para recuperar rápido la pelota. También si tengo que jugar, lo hago, todo de pende de las situaciones que se den en un partido".

https://twitter.com/Deportivo_Maipu/status/1471140806832631812 #Institucional Se viene el aniversario del club y lo celebramos en una noche de gala



Contaremos con la presencia del presidente de #AFA , @tapiachiqui y del ex jugador del Cruzado, #EnzoPerez .



Te esperamos este miércoles 22 a las 21.30hs.#SomosMaipú pic.twitter.com/nobV8SHtrB — Club Deportivo Maipú (@Deportivo_Maipu) December 15, 2021

Fotos: Gentileza Prensa Deportivo Maipú.