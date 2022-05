Ezequiel Vidal y sus ganas de revancha ante Atlético Rafaela

"Creo que no estamos jugando mal, pero no nos alcanza con lo que estamos haciendo en el torneo, deberíamos tener más puntos, hay que doblar el esfuerzo para poder ganar", agregó el bahiense.

Qué dijo Vidal sobre la falta de regularidad de la Lepra

Independiente Rivadavia no ha podido encontrar una regularidad en su funcionamiento. Sobre esta situación Vidal dijo: "Tenemos que volver a ser firmes en el fondo, ser contundentes y efectivos arriba. Hay que tratar de dar el primer golpe para después nosotros manejar los partidos, como lo hicimos en la victoria ante Defensores de Belgrano, intentaremos ser efectivos y evitar que nos conviertan".

"En lo personal me siento bien, pero tengo que mejorar, las situaciones de gol que genero no las puedo convertir. Seguiré trabajando para poder ayudar al equipo, de donde me toque ", aseguró.

La Pulga Vidal le brindó todo el apoyo al entrenador Gabriel Gómez, que está ausente por el problema de salud que tuvo su esposa Pilar (ya está bien). Este jueves se incorporará a los entrenamientos y dirigirá la práctica. "Se ha hecho difícil, sabemos el momento duro que le tocó vivir, y le queremos regalar un triunfo a él y su familia", dijo Vidal.