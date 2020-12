Ezequiel Riera no ve la hora de debutar ante el Globo

Con respecto a la preparación del equipo en esta pretemporada admitió: "Al ser un equipo nuevo hemos ido de menor a mayor. Nos hemos enfrentado en los amistosos con rivales de otras categorías y no hemos notado la diferencia. En los últimos ensayos hemos sacado muchas conclusiones positivas en todas líneas y estamos ansiosos de arrancar".

En relación al grupo que le tocó a Deportivo Maipú, opinó: "La zona va estar dura, todos los equipos se han reforzado para pelear en el torneo. Será algo raro porque el campeonato es corto y en pocos partidos se va a definir el ascenso".

Riera ya jugó en Mendoza en Gimnasia y Esgrima y sobre esta nueva etapa admitió: "Me agarra más maduro, en un lindo momento de mi carrera, con ganas de crecer como jugador. Desde el primer momento cuando me surgió la posibilidad de venir no dudé porque el club quiere pelear cosas grandes".