Ezequiel Riera: "La idea de Theiler es que seamos ofensivos"

"Hemos arrancado de menor a mayor regulando las cargas por el tiempo de inactividad que tuvimos. Estoy contento de que se ha confirmado que se volverá a competir", comenzó diciendo Ezequiel Riera.

Y, respecto a la idea del entrenador Luciano Theiler, expresó: "La idea que propone Theiler es que seamos ofensivos y que busquemos el arco rival. Tiene una idea bastante clara y que a los jugadores nos gusta mucho".

Ezequiel Horizontal Nueva.jpg

"A medida que pasan los entrenamientos me siento mucho mejor. Me he ido soltando y agarrando ritmo después de un largo tiempo que tuve sin entrenar. Ahora esperamos los amistosos para llegar de la mejor manera al arranque del torneo", opinó.

Por último, se mostró con incertidumbre sobre la forma de disputa del Federal A y admitió que "tenemos ganas de saber la forma en la se jugará el torneo".

"A los rivales los conocemos a todos y seguramente serán partidos muy duros lo que tendremos que afrontar en la definición", cerró.