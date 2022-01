Ezequiel Garay y Tamara Gorro se separaron después de 12 años de matrimonio

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tamara Gorro (@tamara_gorro)

"Empiezo este 2022 haciendo este video que jamás hubiese deseado grabar y ni siquiera pude llegar a imaginar. Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio”, dijo Gorro.

Garay-Tamara-Gorro

"Consideramos que hemos actuado de una manera muy adulta o al menos ejemplar para nosotros y para nuestros hijos" prosiguió.

También dejó en claro que tomaron esta decisión "con la esperanza de volver a recuperar y de terminar la vida juntos como siempre hemos querido".

Ezequiel-Garay-Tamara-Gorro-1.jpg

El video fue compartido por el propio Garay en sus redes sociales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ezequiel Garay (@ezequielgaray24)

El ex jugador de 35 años, quien fue subcampeón mundial con la Selección Argentina en 2014 y que dejó el fútbol profesional este año dijo: "No es un adiós, es un hasta luego, te amo y pase lo que pase siempre serás el amor de mi vida, gracias por estos doce años maravillosos".

Garay jugó con éxito en Benfica, Valencia y Real Madrid y además tuvo participaciones con la Selección Argentina. Fue campeón del Sudamericano Sub 17 en 2003; campeón mundial Sub 20 en Holanda 2005; medalla de oro olímpica en Beijing 2008 (Sub 23) y subcampeón del mundo en Brasil 2014.