Un recuerdo de Córdoba:

-¿Cómo te va en tu actual equipo?

-La verdad que me he encontrado una sociedad muy seria, cumplidora y con un objetivo claro que es ascender.

Ezequiel-Cordoba.jpg

-¿Cómo es el club y la ciudad?

-El club es un grande de la categoria, tiene cancha de sintético para entrenar y un estadio enorme en donde jugamos, es un equipo que ha jugado varias temporadas en la Serie C. Y la ciudad sinceramente es hermosa, muy turística tanto en verano como en invierno, mi novia se quedó enamorada de Civitanova.

-¿Cómo están las restricciones y la pandemia?

-No hay casi restricciones, sólo piden el barbijo para la entrada en los negocios y el shopping.

La reanudación del campeonato se había postergado dos semanas por la suba de casos acá en Le Marche pero por suerte arrancó el sábado anterior, por ahí no corrí con tanta suerte porque la semana anterior había dado positivo de Covid así que me perdí la primera fecha.

-¿Recordás el día que te probaste en un club cuando eras pibe? ¿Quién te acompañó?

-Sí, después de tantos años en la Escuela de fútbol de mi barrio Gonzalez Galiño fui a probarme a Maipú, anteriormente habiamos ganamos la Copa UNO Medios y la gran mayoría de mis compañeros jugaban ahí entonces eso me llevó a ir al club.

Mis viejos me acompañaron siempre a todos lados, ahora los tengo un poco lejos ja ja pero ellos son los que me dan las ganas de seguir luchando día a día, así como mis hermanos que me aconsejan siempre y eso es fundamental para mí.

Ezequiel-Cordoba-1.jpg

-¿Cómo fueron tus comienzos en Maipú?

-En Maipu me adapté rápido, yo de chico siempre jugué de cinco pero me gustaba llegar mucho al gol así que un día me probaron de delantero y en ese campeonato hice muchos goles. Desde ahí nunca más volví a mi posición de mediocampista, siempre jugué de delantero o extremo.

-¿Qué técnico te marcó en tu carrera?

-Tuve varios técnicos en mi carrera, creo que todos siempre te van dejando un mensaje y una nueva enseñanza que te hace crecer futbolisticamente. Mi papá se recibió de técnico y de chico yo aprendí mucho de él y hasta el día de hoy el me sigue aconsejando.

Ezequiel-Cordoba-3.jpg

-¿Cómo te fue en Murialdo?

-En Murialdo tuve una linda experiencia, la verdad que los chicos me trataron excelente y tuvimos un gran torneo ese año, pero no me gustó como se manejaron económicamente.

-¿Qué podés decir de la Lepra?

-En la Lepra crecí mucho como jugador, ya que tuve compañeros más grandes que yo y con más experiencia en primera division, algo que me ayudó muchísimo. Pude debutar en la Primera Nacional, creo que eso no se olvida y más en un club tan grande como ese. Hay un párrafo aparte para la gente y la hinchada, que es increíble y sigie al equipo a todas partes.

-¿Qué representó Talleres en tu carrera?

-En Talleres la verdad que me sentí muy cómodo, me encontré con un grupo bárbaro, a algunos compañeros ya los conocía como al cuerpo técnico. Eso me ayudó para volver a estar en competencia, hoy me sigo hablando con los chicos y me puso muy contento de que pudieran ser campeones de la Liga Mendocina porque sé todo lo que trabajaron para conseguirlo.

-¿Cómo te fue en el Huracán de Astudillo?

-En Huracán tuve un paso muy rápido, solo hice la pretemporada con ellos, yo había hablado con Astudillo, ya que me había tenido en Independiente Rivadavia. La verdad que con él sólo tengo palabras de agradecimiento, porque conmigo se portó muy bien al igual que Aldunate.

-¿Tu cuenta pendiente fue no haberte consolidado en el fútbol de tu país?-

-Sí. es una espina que me ha quedado al no poder hacerlo, pero yo soy fiel creyente que con esfuerzo y sacrificio todo se puede lograr y esperemos que eso se dé pronto.

-¿Qué debe tener un delantero extremo para ser efectivo?

-Como delantero me siento cómodo tanto por derecha como por izquierda, lo importante es siempre llegar al gol y tratar de generar mucho daño por las bandas.

-¿En qué barrio creciste y qué recordás de cuando eras chico?

-Creci en el Barrio Gonzalez Galiño, mi papá nos entrenaba en la escuela de futbol y te lo pueden decir mis amigos del barrio, él es un enfermo del fútbol. En casa hasta mi mamá se volvió fanática del fútbol y claramente es la mejor hinchada que tengo.

Me acuerdo que siempre cuando éramos chicos jugábamos con amigos en la vereda de casa. ¡Si le habremos roto focos y plantas de los vecinos, ue nos querían matar al otro día! algo pero por ahí en estos tiempos no se ve mucho.

-¿De qué club eras hincha cuando eras pequeño?

-Desde chico que soy de Boca, en casa somos todos del Xeneize, hasta mis sobrinos lo son.

