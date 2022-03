Ezequiel Bullaude dijo que fue uno de los mejores partidos que jugó en el Tomba

Su primer gol

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1500931755276132352 ¡Entró con todo! Bullaude llegó como un tren por el medio y clavó el 1-0 de Godoy Cruz.#CopaDeLaLigaxTNTSports pic.twitter.com/PDCn07MR3C — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 7, 2022

El jugador, que volvió a ser titular ante el Rojo -ante Rosario Central ingresó en el segundo tiempo- tuvo un gran rendimiento. Ahora desde el arranque mostró toda su capacidad goleadora y en el final del partido dejó las sensaciones del partido y manifestó: "Estoy muy contento por los goles que me tocó convertir, lástima que no pudimos ganar el partido, hubiera sido algo hermoso llevarnos los tres puntos".

El segundo tanto

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1500947565927350276 ¡Hizo todo bien! Bullaude se filtró entre la defensa, aguantó la marca y la clavó ante la salida de Bacchia para el 2-1 de Godoy Cruz. Y qué pase le metió Acevedo #CopaDeLaLigaxTNTSports pic.twitter.com/kkHCwzg2Oy — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 7, 2022

A la hora de analizar su rendimiento reconoció: "Fue uno de los mejores partidos que jugué, fue muy importante convertir dos tantos, me sentí muy bien y pude colaborar con mis compañeros, me voy muy contento con mi actuación, me hubiera ido más feliz si Godoy Cruz ganaba el partido. El objetivo que tengo es siempre llegar al área y poder convertir, siempre lo intento, a veces sale y en otras ocasiones no, siempre trabajo para crecer como jugador".

Bullaude se refirió a lo que le faltó al equipo para ganar el partido (estuvo tres veces arriba en el marcador y el Rojo se lo empató)."Nos faltó estar más atentos en las jugadas detenidas, dos goles de ellos fueron de esas manera, esas desatenciones nos impidieron llevarnos la victoria. Tienen un equipo de jerarquía, nos equivocamos y lo terminamos pagando caro".

La palabra del goleador

Embed

Fotos: Martín Pravata (UNO).