¡Explotó! Cesc Fábregas defendió a Messi y les tiró mazazo a los hinchas del PSG

"El caso de Leo es simple, para mí es el mejor jugador de la historia, el mejor que yo he visto y con el que he jugado. Después se pueden llegar a matizar muchísimas cosas, pero lo que yo he visto de él ha sido excepcional. A mí me ha silbado el Camp Nou, así que sé lo que es lo que le pasó el en el PSG", manifestó Fábregas en declaraciones al diario Marca.