Esto dijeron en la Lepra y en el Lobo del posible torneo

Los dirigidos por Diego Pozo ocupaba el 7mo. puesto de la Zona 2 con 27 unidades y un partido menos ya que no se llegó a disputar el choque ante Sarmiento de Junín en marzo por la inminente iniciación de la cuarentena. Mientras que los por aquel entonces dirigidos por Matías Minich (fue sustituido por Marcelo Straccia) estaban en el 13er. puesto de la Zona 1 con 23 unidades.

En Ovación 90 (Radio Nihuil), los futbolistas del Lobo Diego Mondino y Santiago López dieron su opinión sobre esta posibilidad. Mientras que los dirigentes de la Lerpa Carlos Castro y Jesús Flores, hicieron lo propio.

Modino: "Si se juega así no es lo más justo, porque se divide en zona Campeonato y zona Reválida y les das una chance de ascenso a los de la Reválida. Que le des una chance a lo mejor para un posible playoff, pero para una final no me parece coherente".

López: "Lo más importante es volver a jugar, se sabe que para algunos clubes resulta un poco injusto y para otros les viene muy bien. Hay que ser conscientes que estuvimos ante un acontecimiento único que superó a todos. Reitero, para mi lo más importante es volver a jugar y después se discutirá si es justo o injusto".

Castro: "Todavía son suposiciones, aún no salió en el boletín oficial. Me parce que de no tener por qué jugar a tener la posibilidad de pelear un ascenso para nosotros es importante. Somos optimistas y trabajamos de la mejor manera para lograrlo. No era este el objetivo principal, pero Independiente lo va a jugar con todas las ganas y fuerzas".

Flores: "En mi opinión termina siendo perjudicial para los que terminaron primeros porque se eliminan entre ellos. Esto hace que por ahí los que hicimos las cosas mal, los del noveno puesto hacia abajo tengamos la posibilidad de ascender. Esta bueno porque nos da una chance pero la realidad es que perjudican a los de arriba. No nos tenemos que olvidar que estábamos en un lugar muy lejano de los que peleaban por un ascenso".

El posible formato de la Primera Nacional

Del primero al octavo en cada grupo del torneo suspendido, jugarían siete fechas todos contra todos en las Zonas Campeonato y los dos ganadores se enfrentarían para definir un ascenso.

En tanto, del noveno al decimosexto de cada grupo también chocarían todos contra todos, en siete jornadas, en las Zonas Reválida, mientras que los dos primeros jugarían entre sí para determinar cuál sería el rival del perdedor de la final de la Zona Campeonato, para concretar el segundo ascenso.

La Primera Nacional abarca a 32 equipos, que en el torneo anterior, que fue suspendido por la pandemia de coronavirus, estaban divididos en dos zonas, y el ganador de cada una tenía la posibilidad de jugar un partido entre ambos para el primer ascenso.

Al cancelarse el certamen, los líderes eran Atlanta -en la Zona A- y San Martín de Tucumán -en la Zona B-, y precisamente el "ciruja" había reclamado ante el TAS su ascenso a la Liga Profesional, esgrimiendo los puntos en una tabla general, el cual le fue denegado.

Así sería el detalle del formato del torneo:

Zona A (campeonato):

Del 1ro al 8vo todos contra todos a un partido, con 7 fechas.

Zona B (campeonato):

Del 1ro al 8vo todos contra todos a un partido, con 7 fechas.

Los ganadores juegan la final por el primer ascenso y el perdedor tendrá una oportunidad más para subir de categoría.

Zona A (Reválida):

Del 9no al 16to todos contra todos a un partido, con 7 fechas Zona B (Reválida):

Del 9no al 16to todos contra todos a un partido, con 7 fechas.

Los ganadores se enfrentan en la final para ver quién juega con el perdedor de la definición de la Zona Campeonato, por el segundo ascenso.

Las Zonas estarían conformadas de la siguiente manera:

Zona A (Campeonato): Atlanta(41), Estudiantes IV (37), Estudiantes Bs As (36), Temperley (32), Morón(32), Ferro(31), Platense(30) y Agropecuario(29). Entre paréntesis los puntos acumulados al suspenderse el torneo.

Zona B. (Campeonato). Primera Nacional. San Martin (44), Defensores (41), Sarmiento (34), Riestra (33), Tigre (28), Rafaela (28), Gimnasia Mendoza(27) y Dalmine (26).

Zona A. (Reválida): San Martín, San Juan(28), Belgrano(27), Alvarado(26), Brown de Madryn(25), Indep.Rivadavia(24), Barracas (21), Mitre (17) y Chicago(16).

Zona B. (Reválida). Instituto(25), Brown Adrogue(24), Quilmes(24), Chacarita(24), Almagro(23), All Boys(22), Santamarina(20) y Gimnasia de Jujuy(19).