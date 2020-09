Esteban Andrada y las posibilidades de irse de Boca

"Si me retiro, hoy tendría que salir a trabajar porque mi familia no está muy bien. En este mercado no hubo nada y con todo lo que pasó en el mundo, está todo parado. Si llega algo, lo analizará el club a ver si les sirve y si me sirve a mí. No pierdo la ilusión de jugar en un equipo de Europa, pero ahora estoy en Boca y doy todo acá", afirmó el mendocino en el programa 90 Minutos, de ESPN.

Esteban-Andrada-tendria-coronavirus.jpg

El representante del guardavallas, Luciano Nicotra aclaró el panorama al decir: "Veo difícil que Esteban se vaya de Boca en plena copa. Él tiene el desafío personal de jugar en Europa, pero igual él está feliz en Boca".