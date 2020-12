"Estar al lado de Messi, el mejor del mundo, es increíble"

messi1.jpg

De todos modos, aclaró que no piensa mucho en la categoría de Messi cuando comparten equipo.

“Cuando salgo a jugar, trato de no pensar mucho en que está Messi al lado. Lo que hago cuando agarra la pelota él es tratar de buscar espacios, porque la pone donde quiere. Por suerte lo pude disfrutar y pude darle un pase”, indicó.

Ante Paraguay le tocó jugar de lateral izquierdo, siendo delantero, pero él está dispuesto a jugar donde sea con tal de vestir la celeste y blanca.

“Fui a la selección con la idea de sumar minutos y me tocó disputar los dos partidos. Lo disfruté mucho. Con tal de jugar soy feliz. Desde donde me toque voy a tratar de aportar lo mejor. Si me quieren de lateral derecho o de arquero, voy a estar“, aseguró González.

Finalmente, el surgido en Argentinos Juniors reveló un consejo que le dio Gabriel Heinze, su entrenador en el Bicho: “Heinze fue clave, porque un día me dijo que si me enfocaba iba a llegar a ser grande. También me dijo que tiempo de salir iba a tener más adelante, cuando sea más grande”.