Enzo Suraci tuvo un día soñado ante Nueva Chicago

Suraci independiente Rivadavia horizontal.jpg

El zaguero central de 22 años aseguró: "Las horas previas las viví con mucha ansiedad, con un poco de nervios, fue una sensación linda. Me fui muy feliz por mi debut de titular y por el triunfo que conseguimos".

El defensor que se inició en el Tomba y el año pasado llegó a la Lepra admitió: "Es un paso importante el que di, y mi familia lo vivió con mucha intensidad. Estaban ansiosos por verme jugar".

Luego añadió: "Ahora la situación fue diferente porque jugué desde el arranque. Estoy muy agradecido por la confianza que me dio el entrenador Marcelo Straccia y mis compañeros".

Suraci se refirió a los consejos que le dieron sus compañeros y admitió: "El Pipi Araujo me habló mucho, me dijo que jugara tranquilo. Sebastián Navarro me habló muy bien antes del partido y todos me dieron varios consejos".

Con respecto al festejo en el vestuario luego de la gran victoria ante Nueva Chicago aseguró: "Lo disfrutamos mucho, fue un desahogo porque los primeros tres partidos no los habíamos podido ganar y veníamos jugando bien".

El jugador quiere ganarse un lugar como titular, pero es realista y sabe que tiene dos jugadores de experiencia en su puesto como son Alejandro Rébola y Paolo Impini (fue expulsado y no pudo estar ante el equipo de Mataderos). "Voy a seguir entrenando para ganarme un lugar y si me toca jugar nuevamente trataré de dejar lo mejor en la cancha, es muy importante que el entrenador me haya dado la oportunidad de jugar", aclaró.

La Lepra jugará el domingo a las 19.10, ante San Martín de San Juan, en el Gargantini, y sobre este encuentro dijo: "Sería muy lindo ganar el clásico para prendernos con los equipos de arriba".

El jugador se siente muy agradecido al equipo del Parque y confesó: "Soy una agradecido a Independiente Rivadavia, me abrió las puertas cuando me fui de Godoy Cruz, donde había jugado toda mi vida".