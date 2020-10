Emmanuel García está feliz por la primera práctica de fútbol

Y, sobre la vuelta pactada para el 21 de noviembre, agregó: "Es importante tener una fecha de regreso. Ahora con la meta de hacer una buena campaña y tratar que Huracán Las Heras siga creciendo con el objetivo de poder lograr el ascenso".

El futbolista surgido de Godoy Cruz habló de lo que encontró en su nuevo club. "He encontrado un club que está en crecimiento y que tiene objetivos grandes como pelear por el ascenso. Me recibieron muy bien, es un grupo muy unido y es importante que ya entrenemos todos juntos", aseveró.

Ema garcias horizontal una.jpg

El volante quiere ganarse un lugar en el equipo titular y poder tener continuidad en el once que dirige el entrenador Martín Astudillo.

"Tengo muchas ganas de a agarrar ritmo, me siento bien físicamente y con mucha motivación. Después el entrenador decidirá si juego o no, me siento bien para pelear el puesto y poder rendir. En todos los clubes que jugué siempre me entrené de la misma manera para poder tener un buen nivel cuando me tocó jugar. En Huracán intentaré hacer lo mismo", comentó.

Ema García conoce el Federal A ya que lo jugó con Gimnasia y Esgrima: "Conozco la categoría, pero hoy en día ha cambiado mucho, es mucho más competitiva y profesional. Todos esperamos hacer lo mejor y poner a Huracán en lo más alto".

Por último el volante central se refirió a las sensaciones de no poder jugar sin el aliento de los simpatizantes del Globo.

"Será una pena no poder tener el apoyo de los hinchas por el tema de los protocolos. Nosotros queremos darle muchas alegrías a ellos que tienen un gran fanatismo por Huracán", cerró.