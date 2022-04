Emmanuel Cirrincione y el desafío de ser titular en Independiente Rivadavia

Cirrincione horizontal uno.jpg

El arquero habló con Ovación y con respecto a su estreno en el arco en el Gargantini sostuvo: "Me lo tomé como un desafío con mucho compromiso, la verdad que me dio mucha alegría poder debutar y ayudar al equipo. Cuando Gabriel Gómez me confirmó la noticia que iba a jugar me hizo sentir bien, el jugador siempre entrena para poder estar".

"Me sentí bien, fue un partido correcto el mío y lo de mis compañeros fue algo excelente, el equipo tuvo una gran producción y lo pudimos coronar con un gran triunfo en condición de local", agregó Emmanuel Cirrincione.

Emmanuel Cirrincione se refirió a lo que significa defender este puesto y manifestó: "Es un posición difícil ser arquero, la asumo con mucha responsabilidad, siento que he crecido mucho. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me da Independiente Rivadavia, al técnico Gabriel Gómez, y estoy muy agradecido al entrenador de arqueros Diego Próspero. En el puesto no dejas de aprender y crecer, hay que ser fuerte y no bajar nunca los brazos".

El jugador siente algo especial por Independiente Rivadavia y aseguró: "Siento mucha gratitud por esta institución, me permitió ser un jugador profesional. Es algo que siempre valoro y cuando me toca jugar, dejo todo por estos colores".

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia jugará ante Brown en Adrogué este sábado. Cirrincione opinó al respecto: "Brown es un equipo duro de la categoría, estamos trabajando con mucho compromiso para poder sacar el encuentro adelante. Queremos lograr los tres puntos, vamos a intentar lograrlo".

Fotos: Martín Pravata (UNO)