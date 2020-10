Emir Basabe y su amor incondicional por Huracán Las Heras

basabe horizontal una.jpg

El ex arquero de Independiente Rivadavia y Deportivo Maipú entre otros clubes, agregó: "Para mí defender estos colores es algo muy lindo, la gente me conoce y todos saben el sentimiento que tengo por estos colores. Volver a estar en este club es una nueva oportunidad que me da el fútbol. Representa mucho ser hincha y poder ser jugador de la institución, que tanto quiero. Ser hincha y jugador significa que todo se vea de otra manera, te dan más ganas de entrenar, de dejar todo por estos colores".

El guardameta Emir Basabe habló de lo que fue la primera práctica del Globo: "Después de tanto tiempo hubieron lindas sensaciones. Salió una práctica muy buena y eso es lo que rescato".

Su opinión del hincha del Globo

El Pochi Emir Basabe se refirió al hincha de Huracán Las Heras, que no podrá ir a la cancha cuando se reinicie el torneo el próximo 21 de noviembre: "El hincha es tan pasional. Es una lástima que no puedan ir a la cancha. Es muy lindo para el jugador lo que se genera en la previa y durante un partido. Los hinchas de Huracán son muy particulares, sobre todo cuando de juntan para ir a la cancha".

Con respecto a los equipos que han decidido no participar del Federal A, admitió: "Es una pena que hayan tomado la determinación de no jugar. Hicieron mucho esfuerzo económico durante todo estos meses. Es una lástima que en el fútbol argentino no haya un proyecto para ayudar a algunas instituciones".

Sobre el inicio de torneo

El arquero dio su punto de vista sobre el retorno de la competencia que está pautada para el 21 de noviembre y opinó: "Para el jugador de fútbol es una tranquilidad para toda esta incertidumbre que estábamos viviendo. Ahora estamos más enfocado en la meta que tenemos de poder luchar por el ascenso".