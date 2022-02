Emir Basabe tiene un amor incondicional por Huracán Las Heras

"He tenido la suerte de jugar en varios equipos con historia en Mendoza, pero me siento muy identificado con Huracán Las Heras. He vivido distintas situaciones, todos saben que soy hincha de este club, siempre la primera opción fue jugar en esta institución", contó el Pochi, que está muy feliz de estar nuevamente en el club del que es simpatizante. Se emociona cuando habla del Globo.

El arquero en este nuevo regreso al club de calle Olascoaga opinó: "Las sensaciones que tengo en esta vuelta son muy especiales por la situación que está viviendo el club con la sanción que sufrió con la quita de puntos. Como jugadores sabemos de la situación en la que está y de la responsabilidad que vamos a tener que sobrellevar".

"Me siento bastante bien y a medida que van pasando los entrenamientos voy mejorando con mi puesta a punto. Siempre he sido un profesional que he tenido muchos cuidados personales", agregó.

Por último el experimentado guardavallas dijo: "Desde el primer día estamos trabajando con mucha seriedad, disfrutamos el día a día con el entrenador Matías Minich y con el equipo que se está conformando, nosotros vamos a dejar todo por el club".

Fotos: Prensa Huracán Las Heras.