Emir Basabe se alejó de Huracán y jugará en San Martín

El guardameta explicó los motivos de su salida del equipo que dirige Martín Astudillo y en una emotiva carta en las redes sociales se despidió del Globo (es hincha fanático de ese club), club del que es fanático.

El Pochi, en diálogo con Ovación, aclaró: "Se dio la salida repentina e inesperada, la dirigencia me manifestó que la decisión que tomó era inamovible por una reacción que tuve por diferencias de opiniones. Es entendible y eso determinó mi salida del club".

El jugador agregó: "Fueron cruces verbales que no son ofensas ni mucho menos. Entiendo que los dirigentes no pueden tolerar una falta de respeto. A lo mejor mi vocabulario fue fuerte con una persona que tengo confianza".}

Luego añadió al respecto: "No estaba en un buen día y no soy de tener esas reacciones. Se generó una incomodidad laboral, pedí disculpas y no alcanzó. No estoy enojado ni mucho menos. Mi salida se aceleró porque no había firmado, tenía un acuerdo de palabra por la confianza que tengo con la dirigencia y está todo bien".

Vuelve a San Martín

El ex arquero de Independiente Rivadavia confirmó su llegada al Atlético San Martín. "Mi futuro continúa en San Martín, fue el club donde estuve antes de llegar a Huracán, apenas se enteraron que me iba me manifestaron su deseo que retornara. Está todo acordado para empezar a entrenar en el club, por suerte tengo trabajo nuevamente y me voy a enfocar en mi nueva institución. Voy a sumar en el lugar que me toque estar, si no es en el arco, voy a ser pasapelotas y trataré de hacer mi trabajo de la mejor manera".

Su emotiva carta en las redes sociales

"Una salida inesperada! Una situación que se podía manejar de otra manera, mis disculpas (no alcanzaron) por mi exabrupto, solo deseo que siempre sea lo mejor para Huracán!. No dudo del amor que tengo por estos colores y escudo.

Les pido perdón a las personas, hinchas y amigos que ponían su granito de fe con lo mejor para mí dentro de Huracán! Aunque nunca se me cruzo alejarme de la institución, hoy me sentí forzado a tomar la decisión de dejar el club. Pero me voy feliz por mis compañeros y amigos por lo conseguido con estos colores.

Un verdadero amor se caracteriza por no retener o poseer y hoy me toca aceptar esta realidad, mi mayor deseo es que Huracán consiga el objetivo mayor de este torneo. Y podeer festejar todos juntos

Se les agradece con el corazón y por siempre seré hincha de Huracán.

