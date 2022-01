Emanuel Mammana pasó la revisión médica para volver a River

"Voy a dejar todo adentro de la cancha por el club que amo y por el club que me dio siempre todo", dijo el defensor de 25 años que formó parte de la Selección Argentina en las categorías Sub 15, Sub 17, Sub 20 y mayor (3 partidos). Incluso en esta última igualó a Javier Mascherano y son los únicos jugadores que debutaron sin haberlo hecho aún en la Primera de su club.