El volante que confirmó el interés de Gallardo por su pase

Sobre su pasado en las Divisiones Inferiores y en el plantel superior de Boca, el volante expresó que "fue muy difícil tomar la decisión" de irse.

Tomas-Pochettino.jpg

Sin embargo, remarcó: "Decidí ir a Defensa y Justicia y tomé una buena decisión, no me arrepiento de haberme ido".

En cuanto a la actualidad del elenco cordobés, que viene de vencer 2 a 0 a San Lorenzo en el inicio de la Fase Campeonato de la Copa "Diego Maradona" de la Liga Profesional, dijo: "Con Talleres somos un equipo molesto y el plantel está bien, mejoramos mucho con el Cacique (Alexander) Medina".

Por último, el mediocampista habló de la polémica por la patada que recibió por parte de Carlos Tevez en el último duelo ante el "Xeneize".

"En la jugada de Tévez, como que mi cuerpo amortiguó la patada, en el momento no me dolió. Fue raro, viéndola por imágenes me dolió más. Después Tévez me levantó y me pidió disculpas", concluyó.