El tenso cruce entre Pochettino y un periodista francés

Es la segunda vez que el entrenador se cruza con los periodistas en una semana. "Si ustedes saben tanto de fútbol, ¿por qué no se sientan aquí?", tiró.

"Imaginate que al partido de mañana viene alguien que nunca vio jugar al PSG, ¿cómo le explicás a qué juega?", le dijo este lunes un periodista.

El ex defensor de la Selección Argentina le respondió: "Ah bueno... Eso quiere decir que viene un extraterrestre de un planeta muy lejano. Todo el mundo ha visto al PSG y cada uno tiene su opinión. Es una pregunta ventajista la que me hacés. No entiendo cuál es tu búsqueda. Todo el mundo sabe cómo juega el París Saint Germain, todos lo han visto. Muchos pueden tener opiniones diferentes a las que podemos tener otros y eso está ahí. Sobre todo porque ustedes tienen y muestran opinión".

"Me siento bien y tranquilo. Siento el apoyo de mis jugadores. Conocemos el proceso en el cual nos hemos comprometido. Tenemos altibajos, entiendo que estamos en el PSG que es una luz que brilla muy fuerte, no todo será hablar bien del equipo, hay cosas a mejorar, como que tenemos que jugar mejor", cerró Poche.