El Tata Martino prendió fuego a Lionel Messi

"El Tata, cuando estaba en el Barcelona, le decía a Leo: 'Ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero coño, no hace falta que me lo demuestre todos los días. Ya lo sé", reveló Andoni Zubizarreta, ex director deportivo del club blaugrana, en una charla con Vicente Del Bosque para el diario El País.

El Tata Martino llegó a Barcelona esa temporada después de consagrarse campeón en Newell's Old Boys y sólo pudo alcanzar la Supercopa de España ante Atlético de Madrid, favorecido por el gol de visitante.

El Tata Martino luego dirigió a Lionel Messi en el seleccionado argentino entre agosto de 2014 y junio de 2016, período en el que juntos alcanzados dos finales de Copa América perdidas con Chile.

Finalmente, sobre Lionel Messi, Zubizarreta dejó una particular visión: "No ha sabido mostrar la imagen de un jugador de barrio, es decir, la de ser muy buen compañero y tener buen comportamiento en el club para ser un futbolista ideal. Su gran problema es que compite contra sí mismo".

Otro intento por Lautaro Martínez

Barcelona presentó su última oferta a Inter de Italia para conseguir el pase del delantero argentino Lautaro Martínez, consistente en un monto en efectivo más la cesión de uno o dos jugadores, informa este lunes la prensa española.

La buena relación entre las directivas del Barcelona y el Inter, expresada con el acuerdo por el mediocampista chileno Arturo Vidal -nuevo jugador del club de Milán-, generan ilusiones en Barcelona de que finalmente se concrete una operación que lleva meses de negociaciones.

La dirigencia del Barcelona sabe que convencer al dueño del Inter, el chino Steve Zhang, con una oferta a la baja por Lautaro Martínez no será fácil, por lo que elevó su proposición hasta presentar la máxima posible sobre la mesa, asegura el diario Sport.

Esa oferta por Lautaro Martínez, según el periódico, consiste en una suma de dinero más uno o dos jugadores, entre los que estaría el lateral Junior Firpo, un jugador pretendido por más de un club en Italia, y el delantero uruguayo Luis Suárez.

De todos modos, la posibilidad de Suárez parece improbable debido a que finalmente se frustró su pase a la Juventus por la dificultad de conseguir de inmediato el pasaporte italiano para jugar en el país.

Con su nueva y última propuesta, Barcelona busca contrarrestar los 111 millones de euros que exige Inter para liberar al delantero del seleccionado argentino, de 23 años.