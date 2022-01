El resultado del hisopado de Los Palmeras, tras el positivo de Messi

Los-Palmeras-hisopado.jpg

“Todos los test negativos. Para muchos amigos que estaban preocupados", dijeron en la cuenta de Instagram oficial de Los Palmeras.

En la foto se puede ver claramente el certificado que deja en claro que Rubén Héctor Deicas, el cantante del grupo, se sometió al test rápido de detección de antígenos Covid-19 y que dio negativo. Además, se especifica que deben realizar aislamiento hasta el miércoles 5 de enero.

Gran revuelo

El lío se originó porque el pasado 27 de diciembre Los Palmeras tocaron en la fiesta privada que organizaron el jugador de la Selección Argentina y su esposa, Antonela Roccuzzo en Rosario. Muchos especularon con que Messi se había contagiado en el lugar.

Además muchos seguidores de Leo vincularon el contagio con el DJ Fer Palacio.

"Me acabo de levantar y me mandaron un montón de mensajes, soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid y lo relacionan con que yo lo contagié. Me han llegado a poner 'asesino' por mensajes, mucha mala onda. Yo ayer me hice un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo Covid", aclaró Fer Palacio.