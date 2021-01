El refuerzo "clave" para que Messi siga en Barcelona

Messi-Aguero-Barcelona.jpg

Pese a es el goleador histórico del Manchester City, Agüero no atraviesa su mejor momento debido a las lesiones y ahora por estar apartado por ser positivo de coronavirus, por ende no es la primera opción del entrenador Pep Guardiola y la dirigencia analiza no estirar su vínculo.

El ex Independiente, de 32 años, tiene contrato con los Citizens hasta el 30 de junio y al no renovar quedaría con el pase en su poder, lo que Barcelona no tendría que pagar para obtener su ficha.

La llegada del Kun al Barcelona sería para ocupar un puesto que no encontró dueño tras la salida de Luis Suárez al Atlético de Madrid.

Sin embargo, y principalmente, Sergio Agüero sería la "clave" y la motivación para lograr que Lionel Messi, que también quedará libre en junio, decida quedarse en Barcelona cuyos colores defiende desde los 13 años.