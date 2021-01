Castro agregó: "Se va separar a los responsables y sufrirán una sanción económica. Cuando se suspende a un jugador, no cobran. Los futbolistas no hicieron nada malo. Está claro que cometieron un error, no hicieron nada en fuera de lugar".

Con respecto a lo que se habla en en las redes sociales, el presidente subrayó: "De una gota hacen un mar. Los jugadores son todos muy buena gente, no hay nada que decirle, no son conflictivos. Cualquiera comete un error y lo tienen que pagar".

Sobre la continuidad del DT y el plantel

Carlos Castro fue claro sobre la continuidad de Marcelo Straccia y afirmó: "Es un proyecto que iniciamos juntos. Nosotros estamos generando nuevas disciplinas en la institución. Tenemos nuevamente la Ciudad Deportiva en marcha, ahora va empezar a entrenar el plantel porque ya arreglamos la cancha. Este no era el campeonato que teníamos que ascender y cuando asumimos en julio, lo primero que nos encontramos era el remate de la Ciudad Deportiva".

Straccia independiente horizontal.jpg

"Ahora viene una autocrítica importante, hubieron errores en algunos jugadores que se contrataron. Ahora tenemos la oportunidad de revertir la situación. Alguna decisión tendremos que tomar con respecto al futuro. Eso lo determinarán Ariel Macia, el coordinador, y Marcelo Straccia. Después me lo comunicarán a mí".

El mensaje al hincha

Castro, sobre las críticas de algunos simpatizantes, aseguró: "Al hincha de Independiente Rivadavia le digo que hace unos meses atrás el equipo estaba a dos del último que se estaba por ir al descenso. La dirigencia anterior dejó una deuda de cuatro millones de pesos. Nosotros estamos trabajando en los institucional y también queremos resultados deportivos positivos. Ante Alvarado jugaron cuatro chicos del club: Enzo Suraci, Renzo Malanca, Marcos Sosa y Nicolás Garrasi. Hay que valorar esto también".