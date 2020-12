gallardo.jpg

En semifinales, el conjunto de Marcelo Gallardo chocará con Palmeiras de Brasil. Y de acceder a la final, se las verá con el ganador de la serie entre Boca y Racing o Santos.

En la los programas deportivos de la Argentina, el buen presente de River es un tema casi obligado de tratar. Y lo elogios para el Millo semifinalista no se hicieron esperar.

vignolo-gallardo.jpg

En el programa del Pollo Vignolo en ESPN, el mismo conductor advirtió a todos los presentes en el piso de la influencia de Marcelo Gallardo por sobre los futbolistas que manejó en su dilatada carrera.

El Pollo Vignolo se atrevió a narrar una anécdota que en una oportunidad le contó un ex jugador de River: "Sin dar nombres. Me lo encuentro antes de que vaya a jugar al exterior y le digo: "¿Cómo es laburar con Gallardo?" Te lleva allá, te pone allá, te exige allá. Pero llega un momento que no lo aguantás más y necesitás irte".

vignolo1.jpg

"Si aguantás, te pone en la Selección. Primer nivel. Si aguantás. Ahora, llega un momento que por ahí no aguantás. Este jugador le dio muchas alegrías a River. Yo no sé si no se fue medio tironeado. Llega un momento que lo saturan y el jugador dice basta", confesó el Pollo Vignolo.