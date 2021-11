El Polaco Rodríguez dijo que en el futuro le gustaría volver a Maipú

Facundo-Polaco-Rodriguez-Italia.jpg

Luego añadió: "En Huracan viví un año lindo, creo que me quedo con el grupo que se formó, me daban daba ganas de ir a entrenar, y eso es importante".

El platinado jugador dijo sin pelos en la lengua en qué clubes le fue mejor y en cuál equipo la pasó mal. Además expresó que en algún momento se le pasó por la cabeza dejar el fútbol.

-¿Cómo te fue en Tuttocuoio?

-Me fue bien, jugué las cinco fechas y pude hacer un gol. Estoy muy contento, por suerte surgió la posibilidad de ir a otro club, así que pasé al Penne Calcio.

-¿Cómo es el lugar y cómo te las arreglás con el idioma?

-El lugar es muy lindo, la ciudad se llama Pescara, y con respecto al idioma desde un principio me ayudaron mucho unos compañeros argentinos, también con la adaptación en todo sentido. Llevo dos meses en este lugar, ya entiendo todo y me hago entender.

-¿Cómo te recibieron en el equipos los argentinos?

-Me recibieron y me ayudaron mucho, en el sentido del idioma, de la adaptación, creo que lo mejor que me pudo pasar es ir a un club y que estén Ema Lazzarini, el Toro Agudiak y Franco Franzino, buena gente como poca hay en el fútbol.

-¿Qué podés decir del club donde estuviste?

-Tiene una infraestructura muy grande, hicieron la cancha nueva hace menos de un año, el trato de la gente del club conmigo es de diez.

-¿Qué diferencias encontrás con el fútbol argentino?

-Es un fútbol mas ordenado tácticamente, se basan mucho en la técnica. Pero creo que los argentinos tenemos esa entrega, juego más fuerte que ellos admiran.

-¿Cómo está la pandemia en el lugar?

-Se convive con eso, hoy en día van aumentando los casos, igualmente la gente tiene otra cultura en todo sentido, y respeta todo lo que hay q hacer. Aca el barbijo se usa solamente en lugares cerrados.

-¿Quedó alguna cuenta pendiente en el Tomba por no poder consolidarte ahí?

-Si, creo que es uno de los sueños que me quedaron pendientes, estuve 17 años en el club. Pero en su momento jugar era mas dificil que ahora, hoy en día el club ha crecido muchisimo, los chicos tienen mas oportunidades que las que pudimos tener nosotros.

-¿Cómo fue el paso por el Tomelloso?

-Fue algo que me ayudó a madurar mucho, me fui chico despues de haber estado siempre en un mismo club, fue duro estar lejos de mi hija, de la familia. Pero creo que me hizo crecer mucho en lo futbolístico y principalmente de la cabeza.

-¿Quién es el Polaco Rodríguez?

-Soy lo que se ve, principalmente intento ser buen padre, y luego ser buena gente, creo que no hay nada más lindo que la gente te recuerde por ser buena persona, despues en los clubes puedo andar bien o mal, pero no deja de ser un trabajo y un deporte, en la vida hay que ser buena gente con buen corazón.

-¿Qué podés decir de Guaymallén, Pacífico y Gutiérrez?

-Guaymallén es un club del que tengo los mejores recuerdos, me todó estar en dos oportunidades y la verdad que la gente del club es muy buena. Pacífico es un club increíble, donde el presidente y los dirigentes son exelentes personas, ojalá les vaya muy bien. En Gutiérrez estuve poco y no la pasé muy bien.

-¿Hubo algún hecho que te hizo pensar en abandonar el fútbol?

-En el fútbol creo que muchas veces te dan ganas de dejar todo, como cuando no la pasás bien por lesiones, cuando no te pagan o por distintos motivos. El fútbol te da golpes duros, así como también te los da la vida, pero gracias a mi hija, mi pareja y mi familia pude salir adelante y continuar en esto.

Sus seres queridos

La familia de Rodríguez está formada por su pareja, Carla y por su hija Guadalupe. Sus padres son Nury y Daniel y tiene un hermano llamado Bruno. Sus tíos son Edith y Oscar.

