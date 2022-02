El Pipita Higuaín se refirió a su posible regreso a la Selección argentina

pipita-higuain2.jpg El Pipita Higuaín se fue bastante mal de la Selección argentina.

“En Argentina di todo, por algo estuve 10 años y casi siempre fui titular. Volver y no estar al 100 por ciento, sería hacerle mal al equipo. Si no estoy totalmente convencido, no tengo ganas de estar”, aseguró el Pipita Higuaín al responder sobre su posible retorno a la Selección argentina.

El Pipita Higuaín siguió en la entrevista desnudando conceptos: “Acá logré la estabilidad emocional que quería. Me siento muy feliz y pleno. Es una ciudad que me trajo lo que venía buscando todos estos años: tranquilidad y hacer las cosas cotidianas con mi familia”.

Además, aseguró: “Me pone muy feliz que me pidan para la Selección y para River, pero yo no cambio la felicidad y tranquilidad que tengo ahora por nada en el mundo. No quiero sufrir más, reprocharme más cosas... Aunque a River le tengo un amor eterno”, añadió.

pipita-higuain-messi.jpg Higuaín no regresaría a la Selección argentina para "no sufrir más".

A la hora de hablar de su amigo rosarino Lionel Messi, el delantero asombró al confesar las posibilidades de que La Pulga se retire en el fútbol estadounidense, más precisamente en el Inter Miami, su club): “Esto está en la cabeza de Lionel. Hay mucha descendencia latina en esta ciudad y Lionel es Lionel. Dónde camina deja su huella y su sombra. Acá lo pueden volver un poco loco... Si decide venir a retirarse acá, viene a un lugar magnífico, un fútbol menor, pero no puedo decir más”.