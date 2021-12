El Pipita Higuaín no vuelve a River: "Estoy en paz"

Pipita-Higuain-River-Donofrio.jpg El Pipita Higuaín visitó a la delegación de River cuando estuvo en Miami

En una extensa entrevista con ESPNF90, el Pipita Higuaín volvió a referirse a las críticas muchas veces injustas a las que se lo sometió en su carrera: "Nadie me regaló nada, desde los 9 años me esfuerzo. La gente te ve con 33 años, te juzga y no sabe el sacrificio que tuve que hacer. No somos personas que tenemos que dar el ejemplo todo el tiempo, los que tienen que dar ejemplos son otros".

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1466819279341461509 "Abrazar a mi hija después de hacer un gol no tiene precio". Pipa Higuaín habló de su presente en Inter de Miami y cómo disfruta su presente en la MLS.@ESPNFutbolArg pic.twitter.com/ybLX63RZ36 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 3, 2021

Higuaín suma 13 goles en 39 partidos con el Inter de Miami y algunos especulan con la idea de que pueda volver a River, club en el que se inició como profesional entre 2005 y 2007 para lugar jugar en el exterior con las camisetas de Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan y Chelsea.

El Pipita Higuaín y la obtención de la Copa América 2021

Respecto de la coronación de la Selección Argentina en la Copa América 2021, quien disputara las dos finales perdidas ante Chile en 2015 y 2016, resaltó su satisfacción con respecto al equipo y a sus ex compañeros Lionel Messi, Ángel Di María, Kun Agüero y Nicolás Otamendi: "Es una alegría enorme por ellos 4, me puso feliz porque a los chicos se les pudo dar. Lamentablemente a mi se me ha marcado por el resultado final y no por el recorrido que tuve en la Selección".

El Pipita Higuaín jugó en la Selección entre 2009 y 2018 acumulando 31 goles en 75 partidos y disputando 3 mundiales y 3 veces la Copa América.

El hijo menor de Jorge Pipa Higuaín, finalmente reveló el difícil momento que tuvo que afrontar con la enfermedad de su madre y contó: "Me pelé por ella y le dije que hasta que no se cure no iba a volver a jugar al fútbol".