El periodista Christian Martin insultó al condenado por la muerte de Emiliano Sala

Martin, quien tenía un vínculo afectivo con el deportista, lo encaró y tiró un fuerte mensaje.

“Hace mucho estamos esperando este día. En nombre de todos los argentinos, esperamos que termines en la cárcel, bastardo", dijo.

"'Este es David Henderson. El culpable de la tragedia aérea de Emiliano Sala. Hace mucho estamos esperando este día. En nombre de todos los argentinos esperamos que termines en la cárcel bastardo', me salió del corazón. #justiciaporemilianosala En minutos lo sentencian", dijo en Twitter.

El lamentable hecho

La aeronave donde se trasladaba Sala se estrelló el 21 de enero de 201 en el Canal de la Mancha.

En la programación del vuelo que iba a llevar a Sala de Cardiff a Nantes para recoger sus pertenencias y saludar a sus ya ex compañeros del club francés, el piloto iba a ser Henderson, pero estaba de vacaciones en París y por ello definió que Ibbotson fuera su reemplazante. Ibbotson (falleció junto a Sala) no tenía una licencia como piloto comercial y no estaba calificado para viajar de noche.