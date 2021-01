El Papu Gómez en el Sevilla "con una camiseta que también vistió Diego"

"Cuando llegas a un club de la magnitud del Sevilla es algo normal que te exijan. Estoy muy contento y motivado por las palabras del presidente. El estadio me impactó, es hermoso como el museo, por la historia que tiene este club".

"Este club tiene una historia muy linda con muchísimos argentinos. Cada uno ha dejado su huella y ojalá me toque a mí poder contribuir un poco en esta historia y dejar mi marca. Maradona jugó aquí y para los argentinos es un orgullo poder vestir una camiseta que también vistió Diego", explicó el Papu Gómez quien compartirá equipo con Lucas Ocampos, Marcos Acuña y Franco Vázquez.

La primera entrevista al Papu Gómez como jugador sevillista

Los argentinos que jugaron en Sevilla

Marcos Acuña (2020-hoy)

Lucas Ocampos (2019-hoy)

Guido Pizarro (2017-18)

Franco Vázquez (2016-hoy)

Gabriel Mercado (2016-19)

Walter Montoya (2017-18)

Matías Kranevitter (2016-17)

Joaquín Correa (2016-18)

Luciano Vietto (2016-17)

Mariano Barbosa (2014-15)

Éver Banega (2014-16)

Nicolás Pareja (2013-14)

Aldo Duscher (2008-10)

Diego Perotti (2009-14)

Lautaro Acosta (2008-12)

Emiliano Armenteros (2009)

Federico Fazio (2007-14)

Javier Saviola (2005-06)

Mariano Toedtli (2001-03)

Claudio Enría (1997-98)

Matías Almeyda (1996-97)

Cristian Colusso (1996-97)

Diego Simeone (1992-94)

Diego Maradona (1992-93)

Carlos Morete (1980-81)

Daniel Bertoni (1978-81)

Héctor Scotta (1976-80)

Carlos Brizzola (1977)

Héctor Veira (1975-76)

Emilio Pazos (1967-73)

Daniel Murúa

José Dieguez

Jorge Orlando López

papu-gomez-sevilla-4.jpg El Papu Gómez en la presentación en el Sánchez Pizjuán.

"No sé si es el destino, pero he hablado con muchos chicos que han jugado aquí y otros que han vivido en la ciudad. Me han hablado muy bien del Sevilla como club y como ciudad. Me preguntan en qué club de España me gustaría jugar y me sale natural", dijo el ex jugador de Arsenal, San Lorenzo, Catania, Metalist y Atalanta.

Una particularidad de la llegada del Papu Gómez al Sevilla es que las tiendas oficiales han puesto en marcha una promoción hasta el 7 de febrero, todas las camisetas con nombre y número del Papu tendrán la serigrafía gratis: "De curioso hace mucho que sigo al Sevilla en Instagram para saber los resultados y las noticias. Me gusta y me ilusiona el entusiasmo de la gente".

En una extensa entrevista con el sitio oficial del Sevilla Gómez destacó: "Seguramente venir a otra liga va a ser todo un desafío para mí. Empezar a conocer cómo se juega aquí, aunque soy y fui siempre un admirador de este fútbol. Va a ser una aventura muy linda para mí y lo que quiero es conseguir cosas importantes con el Sevilla".