El Oso Pratto reveló cómo perdió el amor por Boca

El delantero se inició en Boca y mucho tuvo que ver con eso su identificación como hincha, cuando niño. Lo contó en Líbero Versus, de TyC Sports: idolatraba a Martín Palermo, Alberto Márcico y Luis Alberto Carranza.

Con el tiempo, Lucas Pratto conoció al Titán, quien lo ayudó para llegar a Boca y la amistad no se rompió por más que él haya recalado finalmente en River... y haya participado de la recordada final en Madrid del 9-12-2018.

"Si tuviera la máquina del tiempo, volvería a vivir todo lo de Madrid", expresó Lucas Pratto, autor de un gol en cada uno de los dos partidos de aquella serie, aunque contó una curiosidad respecto de aquella noche en el Bernabéu: "El gol que más grité en mi vida fue el de Quintero a Boca. Pegué un salto como nunca en mi vida. Ni a cabecear salto así".

Pero fue el propio Oso quien confió que un día su fe xeneixe se rompió. Por culpa de un dirigente al que no nombró: "Cuando la gente de adentro de un lugar te hace sentir mal, le perdés el amor".

Después del partido en el que Boca le ganó a Banfield por la última fecha del Apertura 2009, en el que El Taladro se consagró campeón en La Bombonera, él había ido al banco, lo vio un dirigente en el vestuario y le dijo que debía irse a préstamo a Platense, que peleaba por la permanencia en la B Nacional.

"Quería mucho al club. Con el Coco (Basile) iba mucho al banco. Pero se empezó a manchar todo lo bueno, empecé a perder el cariño", reveló el goleador que se fue a Unión de Santa Fe.

