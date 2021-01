El nuevo torneo de AFA tendrá dos zonas, clásicos y VAR

maradona.jpg

La Liga Profesional de Fútbol, con 26 equipos, arrancará el 14 de febrero, con nuevo formato de disputa.

El nuevo certamen, al tener más equipos participantes, hizo que desde AFA tomaran el modelo, aunque con algunos cambios, del que se utilizó en el 2016, que tuvo a Lanús campeón y contó sin 30 equipos.

Se estableció que los equipos se dividirán en dos zonas de 13 equipos cada una, disputándose 13 encuentros, de los cuáles 12 serán con los de la misma zona y un clásico interzonal.

Una vez que estén confirmados los elencos ascendidos de la Primera Nacional –Sarmiento ya tiene su boleto-, se realizará los primeros días de febrero el sorteo de los grupos.

El dato clave es que Boca y River, como sucede con los clásicos como Independiente-Racing, Huracán-San Lorenzo, etc, no podrán quedar ubicados en la misma zona.

Una vez finalizada esa primera fase (el 9 de mayo), los cuatro primeros equipos de cada zona chocarán en un playoff por el título de manera cruzada: 1° de la zona A vs. 4° de la B, 2° de la A vs. 3° de la B, 3° de la A vs. 2° de la B y 4° de la A vs. 1° de la B. Se eliminarán, a un solo partido, en cancha neutral, hasta llegar a la definición por el título, allá por el 30 de mayo, previo a la Copa América que organizarán Argentina y Colombia. El mejor del torneo, además, obtendrá el pase directo a la Libertadores 2022.

Si bien se espera el visto bueno de la FIFA, el VAR debutará en la Argentina en este torneo.

Fotos: gentileza ARGRA y Prensa Godoy Cruz