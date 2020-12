El Negro Astrada fue "directo al hueso" al hablar de Boca

leonardo-astrada.jpg

En uno de las tantas emisiones diarias del ESPN, el ex jugador de River Plate, Leonardo Astrada, fue directo al hueso al referirse a una posible definición con el Xeneize. "Que vengan. Los dos equipos que en los últimos años estuvieron entre los cuatro mejores de América fueron River y Gremio. A River no le pesa (jugar contra Boca). El sentimiento del jugador de River no pasa por querer quedar afuera en semifinales. Quieren ganarla...", afirmó el Negro.