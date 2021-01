El Morro García: posteo e incógnitas sobre su futuro

"Me siento defraudado y lamento no haber tomado una decisión antes. Todo el mundo habla, pero hay que cumplir ciertos requisitos y más si se es un líder. Cuando sos ídolo hay que dar el ejemplo para todos los pibes y él no lo hizo", le dijo hace unos días el titular bodeguero, José Mansur a Radio Nihuil.

García hizo dos posteos en su cuenta de Twitter, una "V" y "2021 TE paro de pecho".

Con relación a la V, algunos hinchas especularon con que regresará a Nacional de Uruguay (el club del que es hincha) o que irá a Vélez.

Con respecto al otro mensaje, algunos seguidores dijeron que se marcharía a Talleres de Córdoba o que seguiría en el Tomba ya que llegará al club el DT Sebastián Gallego Méndez en remplazo de Diego Martínez.

"Es una pena, me hubiera gustado que se fuera por la puerta grande del club, pero no hizo nada para eso. Santiago García está afuera de Godoy Cruz, lo tenemos que negociar, no es nada malo cumplir un ciclo, por más que quiera estar", añadió en declaraciones a la emisora.

No es claro cual será el futuro del Morro, pero moviliza a los seguidores.