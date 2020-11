El Monterrey, con Rogelio Funes Mori, sumó otro título en México

Resumen y goles | Monterrey 1(1)-(0)1 Xolos | Final Vuelta Copa Mx 2020 | TUDN

Monterrey, con la conquista de la Copa México obtuvo la denominada "triple corona", ya que también había ganado bajo la conducción de Mohamed la Liga de México y la Liga de Campeones de la Concacaf.

El campeón tuvo como titulares a los argentinos Nicolás Sánchez(ex Nueva Chicago, Godoy Cruz y Racing), Matías Kranevitter (ex River) y Funes Mori (ex River), mientras que en el segundo tiempo ingresó Maximiliano Meza (ex Gimnasia y Esgrima La Plata e Independiente).

monterrey-1.jpg Los argentinos de Monterrey: Meza, Kranevitter, Funes Mori y Sánchez.

Los números de Funes Mori en Monterrey

223 partidos

112 goles

4 títulos

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1324216124989448192 Trabajo realizado para Funes Mori en México: el Melli festeja el triplete con los Rayados de Monterrey. pic.twitter.com/b4PJ0PZaZT — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2020

"Este título es para la afición que no pudo estar, pero seguramente está en su casa festejando. El merecimiento es de este grupo, que siempre se sabe reponer. Estoy orgulloso de pertenecer a este Club", expresó el Turco Mohamed.

Tijuana, por su parte, con Guede como DT, tuvo al mencionado Barbona (ex Nueva Chicago, Estudiantes de La Plata, Atlético Tucumán y Racing) y no jugó Miguel Angel Barbieri (ex Defensores de Belgrano, Racing y Rosario Central).

Una de las figuras del Monterrey fue el ex defensor de Godoy Cruz Nicolás Sánchez, quien había marcado mediante un penal el gol de la victoria como visitante la semana pasada, que fue el que allanó la obtención del título.