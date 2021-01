El Monito Juncos quiere dar el gran golpe ante Arsenal

El jugador agregó: "La intención es poder superar a este rival y seguir avanzando en esta Copa Argentina que es muy importante. Nos estamos preparando para tener un buen partido y sería muy importante para todos acceder a la siguiente instancia".

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fprensahuracan%2Fstatus%2F1352649791814197250 @Copa_Argentina | #32Avos



¡HORARIO CONFIRMADO!



El Globo enfrentará a @ArsenalOficial en el Estadio Ciudad de Caseros el próximo jueves 28 de enero desde las 21:10 horas.



¡Vamos Globo! pic.twitter.com/HlxHmegcau — C.A. Huracán Las Heras (@prensahuracan) January 22, 2021

El balance del Federal A

El atacante hizo un repaso de lo que dejó la eliminación del Torneo Federal A en la derrota por 2 a 1 en Resistencia ante Sarmiento, que es uno de los semifinalistas del torneo. "Nos dolió por la forma que se dio el partido, en los noventa minutos fuimos superiores. Me parece que no ligamos en algunos partidos que jugamos y dejamos todo en la cancha en el fútbol se gana y se pierde. Creo que si se mantiene a este grupo y con la llegada de algunos refuerzos, vamos a volver a pelear por el ascenso".

Huracán Las Heras horizontal.jpg

Sobre su momento personal, admitió: "En el último partido pude jugar desde el arranque, había hecho una buena pretemporada y las lesiones me jugaron una mala pasada. Me siento incómodo porque es la primera vez que me pierdo tantas fecha en un torneo".