El Kun Agüero y porqué no usó la camiseta de su amigo Messi

aguero-3.jpg El Kun Agüero debutó en el Barcelona y estará este miércoles ante el Dynamo Kiev

Respecto de la ida de su amigo Lionel Messi del club y la decepción de no haber podido jugar juntos, el Kun Agüero fue claro: "Es un tema pasado. En ese momento nos cayó de sorpresa y ahora prefiero pensar de acá en adelante. A Leo se lo ve muy bien y disfrutando, eso es lo que quiero como amigo que pueda disfrutar del fútbol como lo hizo siempre".

El delantero de la Selección Argentina debutó en el Barcelona el domingo último y los hinchas lo recibieron con una ovación: "No esperaba este recibimiento. Estoy muy agradecido por el cariño y ahora me queda por devolver en la cancha todo lo que me brindaron. Estoy muy contento por empezar a tener minutos. El otro día me sentí muy bien".

Respecto de su titularidad, destacó: "Intento entrenarme bien y ser titular es decisión del técnico. Cuando hacés las cosas bien, tenés más opciones. Hay muy buenos jugadores y hay que respetar. El puesto se gana estando bien físicamente y haciendo las cosas bien en los partidos".

Aunque solo jugó unos minutos, el Kun Agüero es consciente de la expectativa por sus goles: "El gol va a venir solo. Por mi experiencia... cuánto más lo piensas, peor es. Me acostumbré siempre a ser segundo delantero y no me propongo un número de goles. El objetivo es estar bien y ganar algún título. Si es con goles, mejor".

Con su habitual buen humor, Agüero tuvo tiempo de bromear ante la consulta de si estaba en en el final de su carrera, expresó: "Tampoco tanto... Pelado estoy, bueno".

Por último, el Kun fue claro cuando se refirió al partido de este miércoles ante el Dymano Kiev por la fase de grupos de la Champions League: "Tenemos que ganar sí o sí, sino estamos casi afuera. Estamos con confianza y el del domingo fue un lindo partido para llegar bien y la gente nos va a ayudar a sumar esos tres puntos que necesitamos".