El Kun Agüero mostró su malestar contra la vacuna del coronavirus y dijo: "Me agarró Covid al final, supuestamente te cubre, la chota me cubrió". pic.twitter.com/Kpaz9ZdP50 — Corta (@somoscorta) March 3, 2022

El español sonrió y expresó: "No digas eso tío, sí que sirve". Luego fur más allá con sus conceptos y redobló la apuesta al decir: "Me agarró Covid al final, supuestamente te cubre, la chota me cubrió".

Mientras su doctor había descartado que la vacuna haya sido el origen de su afección, el Kun enfatizó: "No sé cuál fue mi causa por la que dejé el futbol. Todavía nadie supo que pasó. Pudo haber sido el Covid o la dosis. La realidad es que no lo sé. Me pasó y ahora me tengo que cuidar, pero ya tenía algo antes y quizás se haya activado, no lo sé".

La afección del Kun

El pasado 30 de octubre, el delantero de la Selección argentina, Sergio Kun Agüero, sintió un fuerte dolor en el pecho, en un partido entre el Barcelona y el Alaves (1-1), por la 12ª fecha de la LaLiga de España.

El futbolista sintió mareos y fue retirado de la cancha, ante la atenta preocupación de todo el mundo. Luego se confirmó que no seguirá jugando al fútbol.