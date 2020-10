El Kun Agüero no será sancionado tras la polémica

Durante el partido, el atacante nacido en Quilmes protagonizó una acción polémica, ya que cuando se jugaban 41 minutos del primer tiempo protestó con vehemencia un lateral y luego le apoyó la mano en el hombro a la árbitro asistente Sian Louise Massey-Ellis.

La asistente retiró en un gesto rápido la mano del "Kun" y no informó al árbitro Chris Kavanagh, por lo que no hubo sanción para el futbolista del City.

Ahora se supo, tal como informó The Guardian, la FA finalmente decidió no investigar lo sucedido, por lo que Agüero no será sancionado por el hecho. Desde la máxima entidad del fútbol inglés no consideraron grave lo sucedido, por lo que no avanzarán con el caso.

https://twitter.com/fvalenzuela007/status/1317580190965530627 Se equivocó #KunAguero agarrando del cuello a la jueza de línea, creo yo. Necesitará castigo?



pic.twitter.com/xuMTp8efr1 — Felipe Valenzuela (@fvalenzuela007) October 17, 2020

Luego del encuentro, Guardiola fue consultado por lo ocurrido y defendió a Agüero: "Lo conozco desde hace años, es la persona más buena que conocí. No busquen un problema de esa situación, busquen en otro lado", sostuvo.