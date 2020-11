El Kily González y lo que les significaría vencer a River

"Con respecto a Gallardo compartimos muchos años en la selección, ahora hace un tiempo que no nos comunicamos, pero aprovecho para saludarlo", puntualizó.

"Hay que intentar sostener lo que pensamos, pero no soy esclavo de los sistemas de juego y tenés que adaptarte al rival que tenés enfrente, sin renunciar a lo nuestro, eso está claro", expresó el DT, quien ofreció una conferencia de prensa por Zoom desde el Country de Arroyo Seco.

https://twitter.com/CARCoficial/status/1324432418137382916 ⚽ “Hay que ser muy intensos, sostener nuestra idea”



Kily González, sobre el partido que se viene ante River pic.twitter.com/cfYd9XjCzl — Rosario Central (@CARCoficial) November 5, 2020

En esta línea, contó sobre sus jugadores juveniles que "uno trata de transmitirles tranquilidad, pero a veces depende de lo que sienten. Estos son el tipo de partidos que todo jugador quiere jugar y yo les pido a mis jugadores que sean atrevidos, que respeten al rival por sus virtudes, pero que no renuncien a jugar. Quiero un equipo que se anime a jugar y a resolver las situaciones, y que si se equivoca en algo se reponga y vuelva a intentarlo, pero que nunca renuncie a jugar".

El lunes pasado, Rosario Central, con el debut del entrenador, venció a Godoy Cruz, 2 a 1, en el Gigante de Arroyito, con un tanto del volante Emmanuel Ojeda en el comienzo y un golazo del delantero Lucas Gamba en el final.

El técnico "auriazul" se refirió a la posible vuelta del volante Fabián Rinaudo después de una cirugía de rodilla: "está en una etapa muy buena de su recuperación, desde ese punto de vista está llegando al nivel físico del resto y mañana vamos a hacer una prueba más fuerte todavía, lo estamos llevando de a poco para que esté bien".

En este sentido, el "Kily" abundó que "Rinaudo es un jugador de mucha experiencia, que puede jugar de cinco tapón clásico o con un volante mixto porque se sabe adaptar. En todos los casos la gente grande se puede adaptar a cada sistema".

Consultado sobre los yerros defensivos que el equipo cometió en el partido con Godoy Cruz, reconoció: "Sabemos que cometimos errores defensivos, que gracias a Dios no nos costaron, pero también que esas fallas contra estos equipo pueden ser caras y eso nos da la posibilidad de corregirlos y de saber dónde estamos parados".

"Reconocemos que cometimos errores, pero uno no lo puede matar, hay que tratar de mejorar en lo individual para potenciar lo colectivo. Nos pasó en la defensa, donde tenemos a la gente de más experiencia, pero hacemos autocrítica y ellos son los primeros que lo reconocen porque necesito que nuestra defensa esté sólida porque es la base del equipo. Son los errores que no podemos repetir porque otro rival nos lo va a hacer pagar. No vamos a cometer errores", admitió.

Finalmente, interrogado sobre la operación de la que se repone el astro futbolístico Diego Maradona, el "Killy" opinó: "Estuve pendiente de su estado de salud como todo el mundo en la Argentina y me alegro de que Diego haya salido bien de la operación".