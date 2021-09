El gran premio para Facundo Altamira tras sus lesiones

"Nací en San Martín, juego de extremo por la derecha y por izquierda, llegué hace cinco años a Godoy Cruz, ha sido un camino bastante largo y es algo muy lindo lo que estoy viviendo, pero no me conformo con mi debut, quiero seguir progresando y creciendo como jugador", reveló.

Altamira pasó difíciles momentos en su carrera con las lesiones y contó: "Sufrí dos roturas de ligamentos en ambas rodillas, la primera fue en el 2018 jugando en la quinta división, y la izquierda fue en el 2020. Son de las peores lesiones que le puede pasar a un jugador, pensé en dejar de fútbol y dedicarme a estudiar y les agradezco a las personas que me apoyaron para salir adelante. Sufrí esas dos lesiones y seguí adelante, ahora llegó la recompensa".

El jugador contó cómo se dio su llegada al Tomba y reconoció: "Mi papá se lo encontró a Daniel Oldrá en una agencia de autos, le habló de mí y el Gato le dijo que fuera a probarme; pasamos la prueba y empezó mi recorrido en Godoy Cruz".

Con respecto a lo que pidió el nuevo DT Diego Flores, el futbolista que se inició en San Martín y vino a Godoy Cruz hace cinco años opinó: "Propone mucha intensidad, es difícil que un entrenador que hace unos días que llegó se fije en un pibe. Después del partido me felicitó".

"El día anterior al partido ante Gimnasia y Esgrima La Plata me hablaron mucho Juan Espínola y Cristian Colmán, me dijeron que estuviera tranquilo y que demostrara lo que sabía hacer y me felicitaron. Sentí que no anduve del todo bien porque soy bastante exigente conmigo mismo, soy un jugador que tengo mucho para dar", agregó.

