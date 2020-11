El Gato Oldrá: "Lo vamos a sacar adelante todos juntos"

tomba1.jpg

Al término del encuentro, Daniel Gato Oldrá opinó sobre el presente del Expreso, que no puede cristalizar lo bueno que muestra en el césped. “Lamentablemente a veces en el fútbol hay que ligar un poquito, pero no nos ha tocado en estos partidos. En los tres partidos jugados, no merecimos perder ninguno. Esto es fútbol y se gana con goles”, le afirmó el ídolo tombino al sitio Argentina FC. Y agregó: “Creo que nosotros estamos todos unidos, venimos de mala racha lamentablemente. Hay que salir más unidos que nunca. Lo vamos a sacar adelante todos juntos”.

gato-oldra.jpg

El mánager también se expresó sobre los delanteros de Godoy Cruz, Tomás Badaloni, que erró un penal ante River, y el Morro Santiago García, ausente para este encuentro: “Badaloni tiene que estar tranquilo y seguir trabajando. Los goleadores tienen rachas en las que las meten como sea. Es un chico joven y todos los chicos tienen que seguir así, estuvimos a la altura del partido y jugamos mejor que River”.

Y sobre el Morro García, sostuvo: “Santiago es muy importante para Godoy Cruz, esa es la realidad, quién lo va a discutir. Sabemos que es el máximo goleador e ídolo del club”.