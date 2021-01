El Gallego Méndez fue a ver al Tomba al Amalfitani

Sobre su llegada al Expreso, no ocultó su emoción y dijo: "Estoy muy contento de volver a Godoy Cruz, igualmente que todo el cuerpo técnico que me acompaña. Fue una etapa muy linda la que vivimos en Mendoza y ojalá volvamos a repetir esa buena campaña. Vamos a hablar poco y trabajar muchísimo".

"Al equipo tuvimos la oportunidad de verlo en el partido ante J.J.Urquiza y frente a Estudiantes de la Plata. Tenemos un panorama claro del plantel que tiene y estamos interiorizado de todos los jugadores. Somos todos conscientes de que el club está mal y el propio club fue el que me habló para traer jugadores de jerarquía. Esperemos armar un buen equipo", fue otro de lo conceptos de Méndez.

Su recuerdo de Maradona

Sebastián Méndez se refirió a lo que significó trabajar como ayudante de campo de Diego Maradona en Gimnasia y Esgrima la Plata. "Fue uno de los momentos más duros que me toco vivir. A Diego lo amábamos y aprendí mucho trabajando al lado suyo. Simplemente no tiene que quedar la satisfacción de haber trabajado con el más grande de todos los tiempos, no hay mucho más para decir y fue una experiencia única".

Foto: gentileza Marirró Varela (Radio Nihuil).